مَن ظهروا بالفيديو ليسوا سوريين.. خلاف بين عائلتين ينتهي بجريمة قتل مروعة في تركيا

وعند رؤية الجناة -وعددهم 3 أشخاص- لعبارات الوعيد والتهديد في حالة الواتساب، هاجموا محل بيع خمور يملكه "أرزان الأب" في منطقة أسنيورت، مساء السبت، حيث بدأ هناك الجدال بين العامل المقتول في المحل يونس إمره أرزان، والمعتدين الذين أبرحوا يونس ضربًا.