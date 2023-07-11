خوفًا من اختطافه.. شاهد كيف ظهر "مبابي" في موطن والده بإفريقيا

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي: إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".