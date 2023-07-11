خوفًا من اختطافه.. شاهد كيف ظهر "مبابي" في موطن والده بإفريقيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهَر فيه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي، محاطًا بعدد كبير من عناصر الجيش الكاميروني المدججين بالأسلحة.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "هذه الصور التُقطت أثناء وجود "مبابي" في مدينة دوالا مسقط رأس والده ويلفريد مبابي"؛ مشيرة إلى أن هناك سيارات عسكرية كانت مرافقة لـ"مبابي" خلال جولاته في البلد الإفريقي من أجل حمايته من الاختطاف.
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، وصل "مبابي" إلى الكاميرون، يوم الخميس الماضي، وحَظِيَ باستقبال شعبي كبير، وأعلن خلال الزيارة عن نيته تنفيذ بعض المشاريع فيها.
يُذكر أن "مبابي" قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025؛ مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان، لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي؛ لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي: إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد "بيريز" عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".