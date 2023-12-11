ظهروا من العدم.. شاهد: "سرايا القدس" تستهدف آليات إسرائيلية وتُكبِّدها خسائر فادحة

نشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو، يظهر فيه استهداف مقاتلي الحركة آليات عسكرية إسرائيلية شرق حي الشجاعية في غزة بقذائف صاروخية محمولة على الأكتاف.
ويستعرض المقطع لقطات لاختباء المقاتلين خلف أنقاض وركام المنازل، ثم انقضاضهم فجأة، وتصويب قذائفهم تجاه آليات العدو العسكرية من مسافات قريبة، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
ويظهر في الفيديو اشتعال النيران في الآليات العسكرية التي كانت تمشط المنطقة، واحتراقها، وتطاير أجزاء منها عاليًا.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 110 قتلى منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 433 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.