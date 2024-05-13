عُمال في متاجر "أبل" ينوون الدخول في إضراب فريد من نوعه

وفي العام الماضي، قال المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكية إن شركة آبل انتهكت القانون الفيدرالي من خلال اجتماعات مناهضة للنقابات في أتلانتا، وأصدر أحد قضاة نيويورك أيضًا أمرًا بالتوقف والكف ضد شركة أبل بسبب إساءة استخدام حقوق الموظفين.