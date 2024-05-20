مُسيرة تركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني

وفي وقت سابق أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من الوصول للمكان الذي أعلنوا فيه أن هناك رائحة وقود لكنه أشار إلى عدم العثور على أي شيء.