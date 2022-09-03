شاهد.. مفاجأة في محاولة اغتيال رئيسة الأرجنتين السابقة

وعند مغادرته المحكمة قال أحد شهود العيان، الذي عرّف عن نفسه أنه "خافيير"، لوسائل الإعلام: "إن المهاجم صوب مسدسه نحو رأس السيدة كيرشنر وحاول إطلاق النار وضغط على الزناد مرتين، لكنه فشل في كلتيهما بإطلاق النار، لا أعرف إذا كانت كيرشنر قد أدركت ما يحدث، لقد حاولت مع أشخاص آخرين الإمساك به".