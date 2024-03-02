بعد 63 عامًا من مصرعه.. اتهام أمريكا وبريطانيا بعرقلة التحقيق في حادث "طائرة الأمين العام للأمم المتحدة"

وقالت "سوزان وليامز"، الباحثة التي ساهم كتابها "من قتل همرشولد؟" عام 2011 في إعادة فتح تحقيق الأمم المتحدة: "أحدث قرار للجمعية العامة بتجديد التحقيق تمّت رعايته بشكل مشترك من قبل 142 دولةً عضوًا في الأمم المتحدة من أصل 193 دولة، لكن ليس من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".