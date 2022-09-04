باكستان.. ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلًا

وأوضحت الهيئة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للضحايا قد ارتفعت إلى 1290 قتيلًا، بينهم 570 رجلًا و259 امرأة و453 طفلًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفًا منذ بدء الفيضانات في منتصف يونيو الماضي؛ بسبب الموجات المتتالية للأمطار الغزيرة.