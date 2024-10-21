اكتشفها ببساطة.. خبراء: هذه طرق الاحتيال عبر الإنترنت وكيف تحمي نفسك منها

إذا كنت ترغب في حماية نفسك من الاحتيال، فعليك بالشك، "نعم كن متشككًا، توقف لدقيقة وفكر في الأمر"، هذا ما تنصح به أليسا عبدالله نائبة رئيس الأمن في شركة ماستر كارد المتخصصة في بطاقات الائتمان.

أما إن كنت بحاجة لإجابة أكثر تفصيلًا، بشأن كيفية حماية نفسك في الوقت الحالي ومستقبلًا من أي عملات احتيال، فلتكمل قراءة هذا التقرير.