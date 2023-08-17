هذه المدينة الأمريكية ستخلو من الشرطة قريبًا.. تعرف على السبب

وقالت عمدة المدينة إيلين أندرسون باك في بداية الاجتماع: "في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للحديث عن زيادة الأجور؛ حيث لم يعد لدينا قوة شرطة"؛ مشيرة إلى أن جوش سميث، قائد شرطة جودهو والضباط الآخرون قدّموا استقالاتهم الأسبوع الماضي.