ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 41 قتيلاً واستمرار عمليات البحث عن مفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام إلى 41 شخصًا على الأقل.
وأوضحت السلطات المحلية أن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أسابيع من الأمطار الغزيرة الاستثنائية في البلاد تسببت في مصرع 41 شخصًا على الأقل، ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.
وأفادت بأن فرق الإنقاذ تواصل إجلاء السكان من عشرات آلاف المنازل التي غمرتها المياه، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية للعثور على المفقودين.
يُذكر أن جنوب فيتنام ووسطها شهدا هطول أمطار متواصلة منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب في فيضانات عديدة أغرقت وجهات سياحية ومواقع أثرية.