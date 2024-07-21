بالفيديو.. انهيار جسر مرتفع وسقوط 20 قتيلًا في سيول الصين

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا": إن جسرًا يعلو نهرًا في مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد، انهار جراء السيول؛ مما أدى إلى سقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه النهر، في كارثة أوقعت ما لا يقل عن 12 قتيلًا و30 مفقودًا.