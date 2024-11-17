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بالصور: قمر القندس العملاق يجوب العالم.. ويتأنق في السماء

آخر الأقمار العملاقة لهذا العام
قمر القندس يرتفع خلف برج سانت مايكل في جلاستونبري تور في إنجلترا
قمر القندس يرتفع خلف برج سانت مايكل في جلاستونبري تور في إنجلترا
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في ظهوره الأخير لهذا العام فتن القمر العملاق مَنْ ألقوا بأبصارهم إلى ضيائه، وظفر المصورون بعدد من اللقطات الرائعة لهذه الظاهرة المميزة التي تكررت 4 مرات فقط في عام 2024، ويُنتظر أن تتكرر مرة أخرى بعد نحو عام، تحديدًا في أكتوبر 2025.

القمر العملاق يعتلي قمة مونتي برينا في منتزه جران ساسو في إيطاليا
القمر العملاق يعتلي قمة مونتي برينا في منتزه جران ساسو في إيطاليا

القمر الذي يُطلق عليه قمر القندس هو القمر الرابع (الأخير) في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2024.

طائرة ركاب تمر بجوار القمر العملاق في بريطانيا
طائرة ركاب تمر بجوار القمر العملاق في بريطانيا

وتحدث هذه الظاهرة عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى نقطة الحضيض، وهي النقطة في مداره التي يكون فيها أقرب إلى الأرض، على بُعد نحو 226 ألف ميل.

القمر يتأنق خلف مبنى كرايسلر ومبنى إمباير ستيت مع غروب الشمس في مدينة نيويورك الأمريكية
القمر يتأنق خلف مبنى كرايسلر ومبنى إمباير ستيت مع غروب الشمس في مدينة نيويورك الأمريكية

ويرجع السبب في تسمية القمر بهذا الاسم إلى تقويم المُزارع القديم؛ إذ يشير إلى الوقت الذي تتخذ فيه القنادس مأوى لها خلال فصل الشتاء. كما يمثل هذا القمر أيضًا الفترة التي ينصب فيها الصيادون الفخاخ لصيد القنادس؛ للحصول على جلودها الشتوية.

القمر العملاق يعتلي برج كاستليتون في ولاية يوتاه الأمريكية
القمر العملاق يعتلي برج كاستليتون في ولاية يوتاه الأمريكية

والتقطت عدسات الكاميرا مشاهد ولقطات أخاذة لقمر القندس حول العالم، الذي بدا أكبر بنحو 8% من حجمه الظاهري، وأكثر إضاءة بنحو 16% عن المتوسط في سماء عدد من الدول والبلدان.

مشجع يلتقط صورة للقمر العملاق المضيء خلال مباراة بين أوروجواي وكولولومبيا في مونتفيديو
مشجع يلتقط صورة للقمر العملاق المضيء خلال مباراة بين أوروجواي وكولولومبيا في مونتفيديو
قمر القندس العملاق يشهد ما تتعرض له غزة من عدوان وتدمير
قمر القندس العملاق يشهد ما تتعرض له غزة من عدوان وتدمير
قمر القندس كما يظهر خلف الأشجار على تل البلاتين في روما بإيطاليا
قمر القندس كما يظهر خلف الأشجار على تل البلاتين في روما بإيطاليا
القمر العملاق
قمر القندس

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