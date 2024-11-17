بالصور: قمر القندس العملاق يجوب العالم.. ويتأنق في السماء

في ظهوره الأخير لهذا العام فتن القمر العملاق مَنْ ألقوا بأبصارهم إلى ضيائه، وظفر المصورون بعدد من اللقطات الرائعة لهذه الظاهرة المميزة التي تكررت 4 مرات فقط في عام 2024، ويُنتظر أن تتكرر مرة أخرى بعد نحو عام، تحديدًا في أكتوبر 2025.
القمر الذي يُطلق عليه قمر القندس هو القمر الرابع (الأخير) في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2024.
وتحدث هذه الظاهرة عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى نقطة الحضيض، وهي النقطة في مداره التي يكون فيها أقرب إلى الأرض، على بُعد نحو 226 ألف ميل.
ويرجع السبب في تسمية القمر بهذا الاسم إلى تقويم المُزارع القديم؛ إذ يشير إلى الوقت الذي تتخذ فيه القنادس مأوى لها خلال فصل الشتاء. كما يمثل هذا القمر أيضًا الفترة التي ينصب فيها الصيادون الفخاخ لصيد القنادس؛ للحصول على جلودها الشتوية.
والتقطت عدسات الكاميرا مشاهد ولقطات أخاذة لقمر القندس حول العالم، الذي بدا أكبر بنحو 8% من حجمه الظاهري، وأكثر إضاءة بنحو 16% عن المتوسط في سماء عدد من الدول والبلدان.