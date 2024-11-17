بالصور: قمر القندس العملاق يجوب العالم.. ويتأنق في السماء

في ظهوره الأخير لهذا العام فتن القمر العملاق مَنْ ألقوا بأبصارهم إلى ضيائه، وظفر المصورون بعدد من اللقطات الرائعة لهذه الظاهرة المميزة التي تكررت 4 مرات فقط في عام 2024، ويُنتظر أن تتكرر مرة أخرى بعد نحو عام، تحديدًا في أكتوبر 2025.