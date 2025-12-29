أمل جديد بالعلاج.. دراسة: إيقاف عمل جين محدد قد يُعيد تنشيط الخلايا المناعية لقتل السرطان

ووفقاً لتقرير نشر اليوم الإثنين، على موقع "ميديكال إكسبريس"، أحدثت طريقة منع عمل نقاط التفتيش المناعية ثورةً في علم الأورام، عندما حررت خلايا المناعة من القيود، ومع ذلك، غالبًا ما تكون فعالية هذه الطريقة على المدى الطويل محدودةً، حيث تدخل الخلايا المناعة التائية في حالة "إنهاك" وتفقد قدرتها على مهاجمة الأورام.