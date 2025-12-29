أمل جديد بالعلاج.. دراسة: إيقاف عمل جين محدد قد يُعيد تنشيط الخلايا المناعية لقتل السرطان

كشفت دراسةٌ لباحثين من جامعة تايوان الوطنية (NTU) عن طريقةٍ جديدةٍ للتغلب على مقاومة الأدوية في العلاج المناعي للسرطان، وعبر منع عمل جين مُحدد في الجسم، نجح الباحثون في استعادة قدرة الخلايا المناعية المُنهكة على "قتل الخلايا السرطانية" في نماذج سرطان الكبد، مما يُعطي الأمل للمرضى الذين توقفت أورامهم عن الاستجابة للعلاج.
ووفقاً لتقرير نشر اليوم الإثنين، على موقع "ميديكال إكسبريس"، أحدثت طريقة منع عمل نقاط التفتيش المناعية ثورةً في علم الأورام، عندما حررت خلايا المناعة من القيود، ومع ذلك، غالبًا ما تكون فعالية هذه الطريقة على المدى الطويل محدودةً، حيث تدخل الخلايا المناعة التائية في حالة "إنهاك" وتفقد قدرتها على مهاجمة الأورام.
وفي الدراسة الجديدة، وعبر استخدام تقنيةٍ مُتقدمةٍ لتحليل الجينوم الخلوي المُتعدد، تتبّع فريق جامعة تايوان الوطنية التطور الجيني لهذه الخلايا. واكتشفوا أن جيناً محدداً هو " RUNX2 "، هو السبب رئيسيٍّ في إنهاك الخلايا المناعية، حيث أكد تحليل عينات أورام الكبد البشرية أن المرضى المقاومين للعلاج المناعي لديهم مستويات أعلى بكثير من جين " RUNX2 ".
تجاوز البحث مجرد تحديد جين " RUNX2 "، مُثبتًا أنه يُسبب مقاومة المناعة، وعندما استخدم الفريق مُثبطًا جزيئيًا صغيرًا لمنع عمل جين " RUNX2 " في التجارب، نجح العلاج في إعادة تنشيط الخلايا المناعية التائية CD8+ وأوقف نمو الورم، حتى بعد ظهور المقاومة.
وقالت البروفيسورة هسوه-فين جوان، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "تُحدد نتائجنا RUNX2 كهدف واعد للعلاج المناعي من الجيل التالي". وأشارت إلى أن البحث يُشير إلى "فرص جديدة لاستراتيجيات العلاج المُركبة التي تهدف إلى منع استنزاف المناعة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات حيوية لتحديد المرضى المُعرضين لخطر مقاومة العلاج المناعي".
يُوفر هذا الاكتشاف إطارًا حيويًا لفهم كيفية إعادة برمجة الخلايا المناعية أثناء العلاج، مما قد يُعزز فعالية علاجات سرطان الكبد وغيرها من الأمراض.