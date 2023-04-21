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شحنة ذهب تُسرَق في مطار دولي.. طارت الملايين والمحققون يفتحون أعينهم!
تزيد قيمتها على 14.8 مليون دولار أمريكي وتحمل بنودًا أخرى ذات قيمة نقدية
سُرِقت حاوية شحن مُحَملة بالذهب ومواد أخرى، تزيد قيمتها على 20 مليون دولار كندي (14.8 مليون دولار أمريكي) من مطار بيرسون الدولي في تورونتو؛ حسب ما ذكرته السلطات.
وقال مفتش شرطة بيل الإقليمي ستيفن دويفستين: إن حاوية "عالية القيمة" تم أخذها من منشأة منطقة احتجاز، بعد أن تم تفريغها من طائرة مساء الاثنين.
وأضاف: "حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن حيث كانت تحتوي الحاوية على الذهب؛ لكنها لم تكن مقتصرة على الذهب، كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية".
وتم إبلاغ الشرطة عن البضائع المفقودة بعد وقت قصير، ثم رفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وقال "دويفستين": "لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل".