شحنة ذهب تُسرَق في مطار دولي.. طارت الملايين والمحققون يفتحون أعينهم!

وأضاف: "حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن حيث كانت تحتوي الحاوية على الذهب؛ لكنها لم تكن مقتصرة على الذهب، كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية".