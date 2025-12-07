ليس قلة الماء فقط.. 6 أسباب شائعة لتكون حصوات الكلى

أكد الدكتور أرجون سابهاروال، أخصائي أمراض الكلى، في مقطع نشره عبر "إنستجرام"، أن حصوات الكلى لا تنشأ فقط نتيجة قلة شرب الماء، بل نتيجة "مجموعة من العوامل الأيضية والغذائية والوراثية والطبية".
ووفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، استشهد الدكتور سابهاروال بعدد من الدراسات الموسعة المنشورة في مجلة "نيو إنجلاند الطبية" (NEJM)، والمجلة الأمريكية لأمراض الكلى (AJKD)، مشيرًا إلى ستة أسباب شائعة لتكوّن الحصوات، بخلاف نقص شرب الماء:
فرط كالسيوم البول: يصيب ما بين 30–60% من مرضى الحصوات، ويحدث عندما تُسرب الكلى الكالسيوم أو يمتص الجسم كميات كبيرة منه، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات أكسالات أو فوسفات الكالسيوم.
ارتفاع نسبة الأوكسالات: سواء من الأطعمة أو الإفراط في مكملات فيتامين "C"، وقد يؤدي إلى تشكّل حصوات حادة، خاصة لدى مرضى الجهاز الهضمي.
نقص السترات في البول: يصيب ما بين 20–60% من المرضى، ويُعد السترات حاجزًا طبيعيًا يمنع تكوّن الكالسيوم، ونقصه يزيد من فرص الترسب.
ارتفاع حمض البوليك: يمثل 5–10% من الحالات، ويرتبط غالبًا بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء أو الإصابة بالنقرس.
الإفراط في تناول الملح والبروتين الحيواني: يزيد تسرب الكالسيوم إلى البول، ويرفع خطر تكوّن الحصوات.
الحالات الطبية والجينات وبعض الأدوية: مثل السمنة، السكري، النقرس، أمراض الغدة الدرقية، والتهابات المسالك البولية، بالإضافة إلى عوامل وراثية وأدوية مثل مدرات البول و"توبيرامات"، ترفع من احتمالية تكوّن الحصوات.
وشدد الدكتور سابهاروال على أن "الحصوات المتكررة تحتاج دائمًا إلى تقييم طبي شامل، بما في ذلك تحليل بول لمدة 24 ساعة لتحديد السبب الحقيقي"، مؤكدًا أن الوقاية تتطلب ما هو أكثر من شرب الماء فقط.