نجا من الموت بأعجوبة.. كيف أفلت غواصٌ من فكَّيْ تمساح

ووفق حديقة الحيوانات الأسترالية: فإن تماسيح المياه المالحة التي تتخذ من أستراليا موطنًا لها، يمكن أن تنمو حتى 7 أمتار، وبمقدورها حبس أنفاسها تحت الماء لمدة تصل إلى 8 ساعات.