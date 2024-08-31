بعد متابعة 27 ألف امرأة لـ30 عامًا.. اكتشاف مؤشر جديد للتنبؤ بأمراض القلب مبكرًا

وعلى مدار عقود، تتبع العلماء الحالة الصحية لآلاف العاملات في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. ووجدت الدراسة أن حوالى 3.700 مشاركة عانين من مشاكل قلبية، تراوحت بين النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وصولًا إلى الحاجة لعمليات جراحية لتحسين تدفق الدم، أو حتى الوفاة.