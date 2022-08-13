"سئمنا الجهل".. تظاهرة نسائية بكابول و"طالبان" تفرقها بإطلاق النار في الهواء "فيديو"

وسار نحو 40 امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي "طالبان" بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاصٍ في الهواء بعد نحو خمس دقائق من بدء التظاهرة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".