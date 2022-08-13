"سئمنا الجهل".. تظاهرة نسائية بكابول و"طالبان" تفرقها بإطلاق النار في الهواء "فيديو"

أطلق مسلحون من حركة "طالبان" النار في الهواء في كابل اليوم السبت، لتفريق تظاهرة نظّمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم.
وسار نحو 40 امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي "طالبان" بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاصٍ في الهواء بعد نحو خمس دقائق من بدء التظاهرة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وطارد مقاتلو الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى المتاجر المجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق.
ورفعت المتظاهرات لافتة كُتب عليها "15 أغسطس يوم أسود"، في إشارةٍ إلى ذكرى سيطرة الحركة على السلطة في البلاد العام الماضي، في إطار مطالبتهن بحقوقهن في العمل والمشاركة السياسية.
وهتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل.. سئمنا الجهل".