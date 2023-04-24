تقرير للوكالة الأوروبية للبيئة: تلوث الهواء يتسبب بوفاة 1200 طفل ومراهق

وبحسب "الفرنسية"، جاء في تقرير آخر للوكالة صدر في نوفمبر، أن ما لا يقل عن 238 ألف شخص من كل الفئات العمرية، توفوا بشكل مبكر العام 2020 في أوروبا بسبب تلوث الأجواء في دول أعضاء في الوكالة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، وتركيا، والنروج، وسويسرا؛ فضلًا عن أيسلندا وليشتنشتاين.