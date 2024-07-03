بتقنية "ثلاثية الأبعاد".. اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عامًا

ومع ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن المدفوعات غير النقدية (الرقمية) في اليابان تضاعفت 3 مرات تقريبًا على مدى العقد الماضي لتشكل 39% من إنفاق المستهلكين في عام 2023؛ لكنها لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية وينبغي أن ترتفع إلى 80% لتعزيز الإنتاجية.