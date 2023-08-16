عدد قتلى حرائق هاواي يبلغ 106 وبايدن يزور الجزيرة في 21 أغسطس

ارتفع عدد القتلى في حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعة ماوي بهاواي، إلى 106؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الثلاثاء أنه سيزور هاواي التي شهدت حرائق غابات هي الأكثر فتكًا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن للاطّلاع على الأضرار ومواساة الناجين.
وقال بايدن: "زوجتي جيل وأنا سنزور هاواي في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى حرصه على عدم "عرقلة" جهود الإغاثة.
ولا تزال ملابسات هذه الحرائق المروعة مجهولة، وقد أخذت على حين غرة السكان؛ ما أجّج غضبهم، سيما وأن بعضهم ما زال ممنوعًا من العودة إلى المنطقة المحيطة بلاهاينا.
أثناء الحرائق لم تجد التحذيرات التي أطلقتها السلطات عبر الإذاعة والتلفزيون نفعًا بالنسبة للكثير من السكان المحرومين من الكهرباء وانعدام التغطية، وبقيت صفارات الإنذار صامتة.