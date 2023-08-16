عدد قتلى حرائق هاواي يبلغ 106 وبايدن يزور الجزيرة في 21 أغسطس

ولا تزال ملابسات هذه الحرائق المروعة مجهولة، وقد أخذت على حين غرة السكان؛ ما أجّج غضبهم، سيما وأن بعضهم ما زال ممنوعًا من العودة إلى المنطقة المحيطة بلاهاينا.