بتطورها المتسارع.. هل تصبح تسلا أكثر ذكاء من البشر بحلول عام 2033؟

وتصل هذه الدراسة مع استمرار ماسك في الترويج لفوائد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية؛ حيث غرد يوم الاثنين على "تويتر": "لن يمر وقت طويل قبل أن ننظر إلى سيارات البنزين بالطريقة نفسها التي ننظر بها إلى المحركات البخارية اليوم، ستكون القيمة المتبقية لسيارات البنزين المشتراة اليوم أقل بكثير مما يعتقده الناس".