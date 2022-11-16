مصرع جميع الركاب في حادث تصادم مروع بمصر

وأمرت النيابة العامة بحبس سائق الحافلة الغارقة في حادث الدقهلية؛ حيث تَبَيّن أنه قفز منها قبل سقوطها في الترعة، وأنه المتسبب في الحادث نتيجة السرعة الزائدة وتَبَيّن تعاطيه مواد مخدرة.