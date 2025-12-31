مؤسس "جوجل برين": نعاني من ندرة الأشخاص القادرين على بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.. والاستغناء عن البشر خرافة

من "التجارب السطحية" إلى الأنظمة المتكاملة

ولمواجهة تحديات عام 2026، قدم نج خارطة طريق للمهنيين، مشدداً على ضرورة التخلي عن "العروض التجريبية السطحية". ويرى أن المهارة المطلوبة تتجاوز تشغيل النماذج الجاهزة لتشمل:

- إدارة دورة العمل كاملة (من جمع البيانات إلى النشر).

-الموازنة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي المكثف.

-الاطلاع الانتقائي على الأبحاث لفهم فلسفة تطور التقنية.