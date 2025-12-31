مؤسس "جوجل برين": نعاني من ندرة الأشخاص القادرين على بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.. والاستغناء عن البشر خرافة

حذر أندرو نج، مؤسس "جوجل برين" وأحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، من فجوة عميقة تهدد قطاع التكنولوجيا؛ مؤكداً أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في استيلاء الآلة على وظائف البشر، بل في العجز الحاد عن إيجاد كفاءات قادرة على بناء وتطوير هذه الأنظمة المعقدة.
فجوة الكفاءات تعيق المليارات
وأوضح نج عبر منصة "إكس" أن الشركات تضخ استثمارات مليارية في التقنيات الحديثة، لكنها تصطدم بواقع مرير وهو نقص "المهندسين المبدعين"، وفي رده على مخاوف الطلاب حول جدوى التخصص في ظل الأتمتة، قال نج بحسم: "إجابتي الدائمة هي نعم بلا تردد"، مؤكداً أن السوق اليوم يفتح أبوابه للوافدين الجدد أكثر من أي وقت مضى.
من "التجارب السطحية" إلى الأنظمة المتكاملة
ولمواجهة تحديات عام 2026، قدم نج خارطة طريق للمهنيين، مشدداً على ضرورة التخلي عن "العروض التجريبية السطحية". ويرى أن المهارة المطلوبة تتجاوز تشغيل النماذج الجاهزة لتشمل:
- إدارة دورة العمل كاملة (من جمع البيانات إلى النشر).
-الموازنة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي المكثف.
-الاطلاع الانتقائي على الأبحاث لفهم فلسفة تطور التقنية.
خرافة الاستغناء عن البشر
وجدد نج تشكيكه في قرب وصول الذكاء الاصطناعي لمرحلة الاستقلال التام، معتبراً أن "الذكاء الاصطناعي العام" ما زال هدفاً بعيداً. وصرح قائلاً: "الأنظمة الحالية تتطلب جهداً بشرياً ضخماً للضبط والنشر، وتعقيد العمليات اليدوية يبرهن على أن الطريق لا يزال طويلاً".