استخدمته إسرائيل في حرب غزة.. "الفوسفور الأبيض" يثير جدلا بين واشنطن وتل أبيب

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير، مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم بجنوب لبنان.
وفي التفاصيل، قال "كيربي" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان): "طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة المزيد". مضيفًا بأن الفوسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع"، يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.
وأضاف: "من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر نتوقع بشكل كامل أنها ستُستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة، وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
من جانبه، رد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي على سؤال عن تقارير أفادت باستخدام بلاده الفوسفور الأبيض بالقول إن الجيش يعمل وفقًا للقانون الدولي.