استخدمته إسرائيل في حرب غزة.. "الفوسفور الأبيض" يثير جدلا بين واشنطن وتل أبيب

وفي التفاصيل، قال "كيربي" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (آير فورس وان): "طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة المزيد". مضيفًا بأن الفوسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع"، يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.