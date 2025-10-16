هيكل عظمي شبه كامل .. اكتشاف بقايا أحد أقدم الديناصورات في العالم بالأرجنتين

أعلن علماء أرجنتينيون اكتشاف عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في جبال الأنديس شمال غربي البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأبحاث العلمية "كونيسيت" (CONICET).
وأوضح الباحثون أنهم عثروا على هيكل عظمي شبه كامل للديناصور الصغير طويل العنق المسمى علميًا هوايراكورسر جاغوينسيس (Huayracursor Jaguensis)، على ارتفاع نحو 3 آلاف متر.
وأشارت الوكالة إلى أن الاكتشاف شمل جزءًا من الجمجمة وعمودًا فقريًا ممتدًا حتى الذيل وأطرافًا شبه سليمة، ما يجعله من أكثر الاكتشافات اكتمالًا في المنطقة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر"، يعود عمر الديناصور إلى بين 230 و225 مليون سنة، أي إلى نهاية العصر الترياسي، فيما بلغ طوله قرابة مترين ووزنه نحو 18 كيلوغرامًا.