فيديو لأغرب درس خصوصي في مصر.. ووزارة الشباب تتدخل لمحاسبة المسؤول

وتابع البيان أن القرار جاء على إثر "السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح الأحد، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.