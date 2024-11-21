ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "مان- يي" في الفلبين إلى 12 قتيلًا

وكان قد تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص عن منازلهم قبيل وصول "مان- يي"، بينهم عدة آلاف في العاصمة مانيلا، بعد أن حذر خبراء الطقس من تداعيات الإعصار التي قد تشكل تهديدًا على أرواح المواطنين.