إعصار يجتاح إيطاليا ويتسبب في أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

والإعصار المائي عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دوامية فوق بحيرة أو محيط، وقد يكون خطيرًا في بعض الأحيان بسبب قوة التيار التي يحملها.