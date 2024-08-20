إعصار يجتاح إيطاليا ويتسبب في أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

تسبب إعصار قادم من شمال أوروبا، في اضطرابات جوية واسعة النطاق بإيطاليا، وأدى إلى هطول أمطار غزيرة على العديد من المناطق وانخفاض في درجات الحرارة.
وأسهم الإعصار في زعزعة استقرار الغلاف الجوي، وظهور عواصف رعدية اجتاحت البلاد من الشمال الشرقي إلى الجنوب.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" بأن الحرارة ستعود إلى معدلاتها فور مرور الإعصار ويسود المناخ الاستوائي؛ حيث سترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة مئوية في أقاليم (صقلية وكالابريا وبوليا).
والإعصار المائي عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دوامية فوق بحيرة أو محيط، وقد يكون خطيرًا في بعض الأحيان بسبب قوة التيار التي يحملها.