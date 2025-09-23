"العام المقبل لنا".. والد لامين يامال: ابني أفضل لاعب في العالم وبفارق كبير

أبدى منير نصراوي، والد نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، غضبه بعد خسارة ابنه جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، والتي ذهبت هذا العام إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جرمان.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد توقف نصراوي سريعاً في المنطقة المخصصة للصحفيين عقب إعلان النتيجة، وقال لهم باقتضاب: "العام المقبل لنا".
لكن مع مرور الوقت، ازدادت حدة انفعاله، ليظهر في مكالمة فيديو مع برنامج إل شيرينغيتو الرياضي حيث صرح قائلاً: "أعتقد أنها الأسوأ... لن أقول إنها سرقة، لكنها ضرر معنوي لإنسان".
وأوضح والد يامال أن ابنه كان الأجدر باللقب هذا العام، قائلاً: "أعتقد أن لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه ببساطة الأفضل. في رأيي لا يوجد له منافسون حقيقيون".
وختم تصريحه بالتأكيد على أن ما حدث كان "أمراً غريباً جداً"، معرباً عن ثقته بأن الكرة الذهبية ستكون من نصيب إسبانيا في العام المقبل، في إشارة إلى ابنه الذي يعتبره مشروع النجم الأول عالمياً في السنوات القادمة.