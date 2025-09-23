"العام المقبل لنا".. والد لامين يامال: ابني أفضل لاعب في العالم وبفارق كبير

وختم تصريحه بالتأكيد على أن ما حدث كان "أمراً غريباً جداً"، معرباً عن ثقته بأن الكرة الذهبية ستكون من نصيب إسبانيا في العام المقبل، في إشارة إلى ابنه الذي يعتبره مشروع النجم الأول عالمياً في السنوات القادمة.