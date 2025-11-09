زاهي حواس: مصر تعلن عن "كشف أثري كبير" داخل هرم خوفو العام المقبل

أعلن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس أن مصر ستكشف العام المقبل عن اكتشاف أثري كبير داخل هرم خوفو، واصفًا إياه بأنه "سيكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الفراعنة".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أوضح حواس أن الاكتشاف يتمثل في ممر جديد بطول 30 مترًا تم رصده بواسطة أجهزة متقدمة.
وقدّم حواس خلال الجلسة شرحًا علميًا مفصلًا حول كيفية بناء الأهرامات، مستعرضًا الخطوات الهندسية التي استخدمها المصريون القدماء، ومفندًا النظريات غير العلمية التي تدّعي تدخل كائنات غريبة أو قوى خارقة في تشييدها.
وتحدث أيضًا عن استخدام تقنيات حديثة، من بينها الروبوتات، لفحص وتنظيف فتحات الأهرامات، مما مكّن الفرق العلمية من الوصول إلى مناطق لم يكن ممكنًا دخولها في السابق.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى المتحف المصري الكبير، الذي افتُتح مطلع الشهر الجاري، ووصفه حواس بأنه "أحد أعظم المتاحف في العالم"، لاحتوائه على أكثر من 5,000 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون تُعرض كاملة لأول مرة.
كما ناقش حواس جهود استعادة القطع الأثرية المصرية من المتاحف العالمية، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل "حقًا تاريخيًا وحضاريًا يجب استرداده"، مشيرًا إلى سعيه لاستعارة قطع بارزة مثل تمثال نفرتيتي، وحجر رشيد، والقبة السماوية، رغم ما واجهه من رفض بعض المتاحف.