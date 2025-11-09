زاهي حواس: مصر تعلن عن "كشف أثري كبير" داخل هرم خوفو العام المقبل

كما ناقش حواس جهود استعادة القطع الأثرية المصرية من المتاحف العالمية، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل "حقًا تاريخيًا وحضاريًا يجب استرداده"، مشيرًا إلى سعيه لاستعارة قطع بارزة مثل تمثال نفرتيتي، وحجر رشيد، والقبة السماوية، رغم ما واجهه من رفض بعض المتاحف.