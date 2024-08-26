تجاهلوا التحذيرات ووزعوا اللقاح في الدول الغربية.. "بلومبيرغ": كان بالإمكان منع تفشي جدري القردة في إفريقيا

وذكر رامافوزا في بيان يوم 17 أغسطس الجاري، أن إعلان منظمة الصحة العالمية هذه المرة "يجب أن يكون مختلفًا، ويصحح المعاملة غير العادلة من الإعلان السابق، من تطوير اللقاحات والعلاجات وإتاحتها في المقام الأول للدول الغربية، مع القليل من الدعم المقدم لإفريقيا".