فضحته كاميرا مراقبة.. حارس يتجسس على سكن الفتيات داخل جامعة بالجزائر

كشف فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية فضيحة حارس سكن جامعي كان يتجسس مختلسًا النظر على الطالبات في غرفهن بسكن الإقامة الجامعية.
وحسب موقع "الحرة"، أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية، حارسًا قالت إنه "يعمل بالإقامة الجامعية في بلدة القايد 4 بوهران يتجسس على بنات داخل السكن".
ويظهر في الفيديو شاب ينظر من شباك حمام إلى داخل مبنى، قبل أن يفر هاربًا "لحظة اكتشافه"، وفقًا للصحيفة.
وقالت إدارة الإقامة الجامعية في منشور على "فيسبوك" إن "من ظهر في الفيديو هو الحارس المدعو (خ-ع)".
وأوضحت أنه تم اكتشافه بعد "التدقيق في كاميرات المراقبة".
وأكدت أن "هذا التصرف لا أخلاقي ولا مهني وغير مقبول نهائيًا"، وأنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده".