فضحته كاميرا مراقبة.. حارس يتجسس على سكن الفتيات داخل جامعة بالجزائر

وقالت إدارة الإقامة الجامعية في منشور على "فيسبوك" إن "من ظهر في الفيديو هو الحارس المدعو (خ-ع)".

وأوضحت أنه تم اكتشافه بعد "التدقيق في كاميرات المراقبة".