صمم سيارة عائلته بنفسه.. مارك زوكربيرغ يكشف عن سيارتيْه البورش الجديدتين
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، عن سيارتيْ بورش فاخرتين، إحداهما له والأخرى لزوجته بريسيلا تشان وأطفالهما، والتي صممها بنفسه لتتناسب مع الاستخدام العائلي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قال زوكربيرغ: إن زوجته بريسيلا أرادت سيارة "ميني فان" جديدة لها ولأطفالها الثلاثة؛ لذلك قرر شراء سيارات بورش المصممة خصيصًا.
وقال زوكربيرج إنه صمم سيارة "بورش كايين توربو جي تي" ميني فان، جنبًا إلى جنب مع المصممين في الشركة وبالتعاون مع شركة "ويست كوست كاستمز"، وهي ورشة هياكل سيارات مقرها جنوب كاليفورنيا متخصصة في تعديل السيارات الفاخرة.
وتبدو سيارة كايين المخصصة للأسرة، مشابهة لسيارة الدفع الرباعي العادية ولكن بهيكل مطول بشكل كبير لزيادة المساحة داخل المركبة، مع أبواب منزلقة مخصصة بالكامل.
وتقول الصحيفة: لا تصنع شركة "بورش" حاليًا سيارة ميني فان؛ ولكن إذا أثبت تصميم زوكربيرغ المخصص شعبيته؛ فربما تفكر شركة صناعة السيارات في إضافة خط إنتاج جديد لهذه السيارة.
وفي الوقت نفسه، اشترى زوكربيرغ لنفسه سيارة "GT3 Touring" يدوية الصنع والتي تباع جديدة بحوالى 180 ألف دولار.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كتب زوكربيرغ: "أرادت بريسيلا سيارة ميني فان؛ لذلك كنت أصمم شيئًا أنا متأكد تمامًا من أنه يجب أن يوجد: سيارة بورش كايين توربو جي تي ميني فان".
وأضاف مؤسس فيسبوك: "أضفت سيارة GT3 Touring يدوية الصنع، شكرًا شركة بورش وشركة ويست كوست كاستمز، على المساعدة في تحقيق ذلك".
وفي مقطع فيديو نُشر على "إنستغرام"، تبدو سيارة كايين المخصصة، وقد تم تزويدها بأبواب منزلقة كهربائية؛ مماثلة لتلك الموجودة في سيارة ميني فان عادية؛ لكن من غير المعروف كيف تم تعديل التصميمات الداخلية للسيارة.
وأوضح متحدث باسم الشركة أن "بورش لديها قسم (رغبات خاصة)، يسمح للعملاء باقتراح التعديلات على سياراتهم وفقًا لمتطلباتهم الدقيقة".
ويبدو أن كلتا السيارتين لهما لمسات نهائية متطابقة باللون الرمادي الفاتح.
وقالت "الديلي ميل": لا يُعرف المبلغ الذي دفعه زوكربيرغ، الذي تبلغ ثروته 202 مليار دولار، مقابل المركبتين؛ ولكن يمكن شراء سيارة بورش كايين توربو جي تي الرياضية متعددة الاستخدامات العادية بحوالى 200 ألف دولار.
وقد أثار التصميم ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، فكتب أحد المعلقين: "هذا جنون.. هذه السيارات رائعة بشكل جنوني أو سيئة بشكل جنوني، سيراها كل منا بالطريقة التي ينظر بها إلى السيارة"، وكتب آخر: "قال إنهم يريدون سيارة بورش صغيرة، لكنها تبدو أكثر مثل سيارة ليموزين بورش.. بالنسبة لي، تبدو طويلة جدًّا وغير عملية"، وأضاف ثالث: "ذوق فظيع ولكن التنفيذ رائع".