صمم سيارة عائلته بنفسه.. مارك زوكربيرغ يكشف عن سيارتيْه البورش الجديدتين

وقد أثار التصميم ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، فكتب أحد المعلقين: "هذا جنون.. هذه السيارات رائعة بشكل جنوني أو سيئة بشكل جنوني، سيراها كل منا بالطريقة التي ينظر بها إلى السيارة"، وكتب آخر: "قال إنهم يريدون سيارة بورش صغيرة، لكنها تبدو أكثر مثل سيارة ليموزين بورش.. بالنسبة لي، تبدو طويلة جدًّا وغير عملية"، وأضاف ثالث: "ذوق فظيع ولكن التنفيذ رائع".