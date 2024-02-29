بسبب يوم "29 فبراير".. ظهور أول مشكلة في نيوزيلندا

أعلنت محطات وقود وشركة لخدمات المدفوعات في نيوزيلندا، أن عددًا من مضخات البنزين توقفت عن العمل بالبلاد، الخميس، نتيجة خلل في برمجيات الدفع؛ بسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة؛ حيث شهر فبراير 29 يومًا، وليس 28 يومًا كما هو مبرمج.