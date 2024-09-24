بالصور: غزة جديدة ووجع عربي متجدد.. آلاف العائلات اللبنانية تفر من جحيم الحرب

وجاء العدوان الإسرائيلي كحلقة جديدة في التصعيد بين الطرفين، بعد أن استهدفت صواريخ حزب الله الأحد الماضي، مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية، الواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، كذلك أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" للمرة الثانية بعشرات الصواريخ، والتي أتت بدورها في أعقاب تفجيرات "البيجر" في سلسلة من الاشتباكات التي لا تنتهي بين الطرفين.