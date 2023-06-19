انطلاقاً من اتفاق العلا.. الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي اعتباراً من اليوم

وقالت وكالة الأنباء القطرية، انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.