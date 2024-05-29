عضو بمجلس إدارة "أوبين إيه آي" يكشف عن كواليس إقالة رئيسها.. ما علاقتها بتويتر؟

ولفتت "تونر" -التي تشغل حاليًا منصب مدير الاستراتيجية في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون- إلى أن "ألتمان" جعل من الصعب على مجلس إدارة الشركة القيام بعمله من خلال حجب المعلومات، وتحريف الأشياء، و"في بعض الأحيان" حالات الكذب الصريح على مجلس الإدارة.