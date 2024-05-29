عضو بمجلس إدارة "أوبين إيه آي" يكشف عن كواليس إقالة رئيسها.. ما علاقتها بتويتر؟

كشف عضو مجلس إدارة شركة "أوبين إيه آي" السابقة هيلين تونر، عن الأحداث التي تسببت في إقالة رئيسها سام ألتمان العام الماضي، وعلاقة الأمر بتطبيق "شات جي بي تي" و"تويتر" (إكس حاليًا).
وأوضحت "تونر" في بث صوتي تم نشره يوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الشركة لم يكن على علم بإطلاق "شات جي بيتي" حتى إصداره في نوفمبر 2022.
وقالت "تونر": "لقد علمنا بإطلاق شات جي بي تي من تويتر، مثلنا مثل أي شخص آخر".
وانتقدت "تونر" طريقة إدارة "ألتمان" للشركة؛ وهو ما تَسبب في حالة غضب في مجلس الإدارة وإقالته من الشركة التي شارك في تأسيسها عام 2015.
ولفتت "تونر" -التي تشغل حاليًا منصب مدير الاستراتيجية في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون- إلى أن "ألتمان" جعل من الصعب على مجلس إدارة الشركة القيام بعمله من خلال حجب المعلومات، وتحريف الأشياء، و"في بعض الأحيان" حالات الكذب الصريح على مجلس الإدارة.
وأردفت: "ألتمان أخفى أيضًا هيكل ملكية الشركة عن مجلس الإدارة، ولم يُبلغ مجلس الإدارة بأنه يمتلك صندوق "أوبين إيه آي"، لبدء التشغيل، على الرغم من أنه كان يدّعي باستمرار أنه عضو مجلس إدارة مستقل وليس له مصلحة مالية في الشركة".
ومضت بقولها: "تصرفات ألتمان أضرت حقًّا بقدرتنا على الثقة به"، وبحلول أكتوبر 2023، كان مجلس الإدارة "يتحدث بالفعل بجدية تامة حول ما إذا كنا بحاجة إلى إقالته".