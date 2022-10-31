فيديو غريب.. شاهد ما حدث لمياه شاطئ بريطاني في ثوانٍ قليلة

وعلّقت متحدث من شركة "ساوث ويست ووتر" على الحادثة قائلة: "شهد الجنوب الغربي هذا العام تغيرات جذرية في أنماط الطقس بسبب تغير المناخ، كما ظهر في أغسطس عندما تم إعلان المنطقة في حالة جفاف، إضافة إلى فترات طويلة من الطقس الحار للغاية، فقد شهدنا هطول أمطارٍ غزيرة محلية لم تكن قادرة على التخلل إلى الأرض الجافة، ما يعني تدفق كميات كبيرة إلى شبكتنا".