"نقترب من مرحلة مخيفة على الأرض".. هذه توقعات علماء المناخ في 2024

لكن مثل هذه الاتجاهات المناخية قد يكون من الصعب التنبؤ بها بدقة، بحسب الصحيفة التي أوضحت أنه في بداية عام 2023، توقع العلماء أن العام سينتهي كواحد من أحر الأعوام المسجلة على كوكب الأرض، ورغم ذلك لم يتوقعوا أن يشكل هذا العدد الكبير من السوابق الجديدة وبشكل قياسي.