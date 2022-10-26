أيهما أفضل للوالدين: تربية الولد أم البنت؟.. العلماء يكشفون نتائج صاعقة

البنات أكثر اعتناءً بالوالدين في الكبر

ولم يحقّق الباحثون من الولايات المتحدة وتشيكيا، في السبب وراء التأثير، لكنهم اقترحوا أن الأمر قد يرجع إلى أن البنات أكثر اعتناءً بوالديهن في سنوات تقدمهم في السن وتقديم الدعم العاطفي، ما يساعد في الحفاظ على صحتهم مع تقدمهم في السن.