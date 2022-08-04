حفرة عملاقة تثير الحيرة والقلق في تشيلي.. شاهد القصة الغامضة

ووصفت الصحيفة الحفرة بـ"المخيفة"؛ مشيرة إلى اعتقاد البعض بأنها أعمق من 198 مترًا؛ حيث لا تزال تكبر؛ بحسب السلطات التي باتت في حالة من القلق الشديد.