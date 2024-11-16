إلى محبي هواتف آيفون.. قرار وعَد به "ترامب" قد يضر جيوبكم بشكل ملحوظ!

من جهته يقول المطور التكنولوجي رامي عبدالله، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إن المصانع الصينية تمتلك قدرة هائلة على إشباع رغبات آبل، من ناحية احترام شروط تصنيع آيفون؛ فالصين تتمتع بشبكة كبيرة من المصانع المتخصصة في تجميع الإلكترونيات، مثل فوكسكون وبيغاترون، إضافة إلى توفر اليد العاملة الرخيصة والخبيرة، كما أن المصانع الصينية تمتلك القدرة على الاستجابة بسرعة لطلبات آبل، لناحية خفض أو رفع الإنتاج فجأة؛ مشيرًا إلى أن دور المعامل الصينية في صنع آيفون، لا يقتصر فقط على تجميع الهاتف، بل يشمل أيضًا صنع العديد من المكونات الأساسية، مثل الشاشات والبطاريات والمكونات المعدنية؛ في حين أن المصانع في فيتنام والهند، التي تنتج بعض هواتف آيفون، لم تتمكن بعد من تحقيق نفس مستوى الإنتاج والتنوع.