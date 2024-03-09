فيديو مرعب.. لحظة انهيار عقار في مصر ومصرع 4 أشخاص

تداول روادُ مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعَ فيديو يظهر لحظة انهيار عقار في منطقة الورديان، غربي مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين.
وحسب موقع "مصراوي": يظهر الفيديو المتداول لحظة انهيار العقار المكون من 4 طوابق وتحوله إلى كوم تراب، وسط صراخ وعويل من المواطنين وسكان العقارات المجاورة له بمنطقة الورديان، وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقّت بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.
انتقل مسؤولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبيّن من الفحص أن العقار بناء قديم مكوّن من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.
أسفر الحادث عن مصرع 4 مواطنين من أسرة واحدة، وإصابة 2 آخرين، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تحطم سيارتين.
وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم": كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية؛ إن عقار الورديان المنهار صادر بشأنه القرار رقم 65 لسنة 2023 يتضمّن هدم الطابقين العلويين وترميم باقي الطوابق.
وأضافت رئيس حي غرب، في تصريحات صحفية: أن السكان وملاك العقار لم ينفذوا القرار، منوهة إلى أن العقار كان يشغله بعض السكان لحظة انهياره، فيما غادر البعض الآخر.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.