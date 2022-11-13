مستشفيات أمريكية تنصب خيمًا للتعامل مع الأعداد الكبيرة من مصابي الإنفلونزا

وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين المسؤولين عن عمليات العناية المركزة والرعاية في شبكة "سكربيس" الصحية في الولاية الدكتورة غزالة شريف: إن الأمر المثير للقلق هو أنه يمكن للشخص المصاب بالإنفلونزا أن يصاب أيضًا بفيروس كورونا أو غيرها من الفيروسات.