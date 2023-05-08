فيديو.. نجم ريال مدريد القادم يسجّل هدفاً مذهلاً في الدوري الألماني

وارتطمت الكرة التي سدّدها في العارضة بعد أن صدّها الحارس، وفي مثل هذه الأحوال فإن الكرة تذهب خارج إطار المستطيل الأخضر أو تعود إلى الملعب ليبعدها أحد المدافعين أو يتلقفها مهاجم من الفريق الخصم، لكن ما حدث أن الكرة عقب اصطدامها بالعارضة عادت أدراجها لتدخل المرمى وتهز الشباك وسط ذهول الجماهير.