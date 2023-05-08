فيديو.. نجم ريال مدريد القادم يسجّل هدفاً مذهلاً في الدوري الألماني

تمكن النجم الإنجليزي الشاب، جود بيلينغهام، من إحراز هدف فريد من نوعه أثار الإعجاب والذهول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "الحرة"، فقد سجّل بيلينغهام، الذي بات بحسب عديد من التقارير قريباً من اللعب لريال مدريد، هدفه الرائع خلال المباراة التي جمعت فريقه الحالي، بوروسيا دورتموند، مع ضيفه فولفسبورغ في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.
وكان دورتموند قد هزّ شباك فولفسبورغ ست مرات في تلك المباراة، حيث أحرز بلينغهام هدفين منهم.
وسجّل نجم المنتخب الإنجليزي هدفاً وصف بالمذهل مع بداية الشوط الثاني من المباراة، إذ إنه قام بمراوغة رائعة قبل أن يسدّد الكرة من مسافة بعيدة.
وارتطمت الكرة التي سدّدها في العارضة بعد أن صدّها الحارس، وفي مثل هذه الأحوال فإن الكرة تذهب خارج إطار المستطيل الأخضر أو تعود إلى الملعب ليبعدها أحد المدافعين أو يتلقفها مهاجم من الفريق الخصم، لكن ما حدث أن الكرة عقب اصطدامها بالعارضة عادت أدراجها لتدخل المرمى وتهز الشباك وسط ذهول الجماهير.
ويملك دورتموند 64 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن بايرن ميونخ المتصدّر، وذلك مع بقاء ثلاثة جولات على ختام الدوري الألماني.
تجدر الإشارة إلى أن النجم البالغ من العمر 19 سنة قد حسم قراره النهائي بالانضمام لريال على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة تصل قيمتها إلى 106 ملايين جنيه إسترليني (134 مليون دولار أميركي تقريبا)، وفقاً لموقع "غول" الرياضي.
وأشار الموقع نقلاً عن تقارير إسبانية إلى أن المال لم يكن العنصر الحاسم في قرار بيلينغهام، لأنه سيحصل على راتب أقل من البلجيكي إيدين هازارد الذي يتقاضى 530 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع الفريق الملكي.