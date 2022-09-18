تَرَك صورًا فاضحة وأخبرهم بالاختراق.. بيانات "أوبر" تتعرض للقرصنة من متسلل مجهول

تَعرضت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة "أوبر" لعملية قرصنة إلكترونية، طالت بيانات لم تحدد الشركة طبيعتها أو حجمها، والمفارقة في الأمر أنها لم تعرف عن الاختراق إلا بعدما أبلغها المتسلل الذي نفّذ الاختراق.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "أوبر" أوقفت العديد من أنظمتها الداخلية الخميس، أثناء محاولتها تقييم الضرر الناجم عن عملية الاختراق.
ولم تكشف "أوبر" -وفق "سكاي نيوز عربية"- عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالخرق الأمني، سواء كانوا عملاء أو موظفين، أو طبيعة المعلومات التي تم اختراقها.
وقال موقع "ماشابل" المتخصص في الأخبار التقنية: إن "أوبر" أصدرت تعليمات لموظفيها بعدم استخدام تطبيق "سلاك" لتبادل الرسائل في مكان العمل، كما أنها عطّلت بعض الأنظمة الخاصة بها.
وقالت "أوبر" في بيان إنها "تستجيب لحادث يتعلق بأمنها السيبراني"، لافتة إلى تعاونها في الحادثة مع جهات إنفاذ القانون.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن حادثة الاختراق كاشفة أن "أوبر" لم تعلم بها إلا بعدما أبلغ المخترق الموظفين بذلك؛ حيث أرسل المتسلل رسالة للموظفين قال فيها: "أعلن أني متسلل، وأن أوبر تعرضت لخرق في البيانات".
وتَضمنت رسالة المخترق ما زعم أنها قائمة بقواعد البيانات الداخلية التي تم الوصول إليها، وأرفقها بصورة فاضحة نُشرت على صفحة معلومات الموظفين الداخلية.
جدير بالذكر أن "أوبر" تعرضت لعملية اختراق مماثلة في سنة 2016، أثّرت على 57 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.
وتَسَتّرت الشركة وقتها على عملية الاختراق تلك، ودفعت فدية قدرها 100 ألف دولار أمريكي للمتسللين مقابل حذفهم للبيانات التي حصلوا عليها.