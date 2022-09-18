تَرَك صورًا فاضحة وأخبرهم بالاختراق.. بيانات "أوبر" تتعرض للقرصنة من متسلل مجهول

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن حادثة الاختراق كاشفة أن "أوبر" لم تعلم بها إلا بعدما أبلغ المخترق الموظفين بذلك؛ حيث أرسل المتسلل رسالة للموظفين قال فيها: "أعلن أني متسلل، وأن أوبر تعرضت لخرق في البيانات".