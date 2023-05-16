سقوط 4 قتلى في هجوم استهدف موكبًا أمريكيًا في جنوب نيجيريا

أسفر هجوم مسلح استهدف موكبًا أمريكيًا في جنوب شرق نيجيريا، يوم الثلاثاء، عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أمريكي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو أنّ "الموكب لم يضم أي مواطن أمريكي"، مشيرًا إلى أن المسلحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية"، قبل أن يحرقوا سيارتهم.
وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن موكبًا أمريكيًا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أي مواطن أمريكي.