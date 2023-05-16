سقوط 4 قتلى في هجوم استهدف موكبًا أمريكيًا في جنوب نيجيريا

أسفر هجوم مسلح استهدف موكبًا أمريكيًا في جنوب شرق نيجيريا، يوم الثلاثاء، عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أمريكي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض، وفقًا لسكاي نيوز عربية.