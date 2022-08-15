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"صوتها يطنّ في بطني".. شاهد ما فعلته نحلة بسياسي كندي
أثار البرلماني دوغ فورد، الممثل لمقاطعة أونتاريو الكندية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ خلال مؤتمر صحفي مباشر.
كان فورد، 57 عاما، في مؤتمر صحفي للإجابة عن أسئلة المراسلين حول قضايا تتعلق بمسألة الرعاية الصحية في أونتاريو، عندما طارت النحلة مباشرة، ودخلت في فمه.
وبدء فورد بالصراخ والسعال الشديد، لحين تمكن من الوصول إلى زجاجة الماء الخاصة به، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقلق الحشد على صحة فورد، لكنه أكد لهم أنه بخير، وقال مازحا: "سيضحك كثيرون على ما جرى لي".
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أضاف فورد ساخرا: "ما زال صوت النحلة يطنّ في أذني وبطني".