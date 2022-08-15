"صوتها يطنّ في بطني".. شاهد ما فعلته نحلة بسياسي كندي

كان فورد، 57 عاما، في مؤتمر صحفي للإجابة عن أسئلة المراسلين حول قضايا تتعلق بمسألة الرعاية الصحية في أونتاريو، عندما طارت النحلة مباشرة، ودخلت في فمه.